«Не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно». Американцы скорбят по жертвам массовых расстрелов

Новости США. Прошедные выходные стали поистине кровавыми для Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу три случая массовой стрельбы в разных штатах – Техас, Огайо, Иллинойс. Почти 30 убитых, около 50 раненых. Все началось с настоящей бойни в Эль-Пасо. В Техасе неизвестный устроил бойню в торговом центре

Вооруженный мужчина устроил расправу над покупателями в супермаркете. Он вошел в переполненный торговый зал и начал убивать всех подряд. Правоохранители задержали подозреваемого. МИД Беларуси решительно осудил массовые расстрелы в Огайо и Техасе

Как потом выяснится: до нападения он опубликовал в сети манифест, где признался в ненависти к нелегальным мигрантам и выразил солидарность с Брентоном Таррантом, который в марте 2019 года убил свыше 50 человек в мечетях Новой Зеландии. Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерче

Я просто пришел сюда, чтобы отдать дань уважения жертвам, семьям. Моя дочь была в это время в торговом центре. Я очень рад, что она выбралась живая, но не всем это удалось, поэтому я здесь, чтобы воздать им должное.

А в это время уже идет стрельба в развлекательном районе Дейтона, штат Огайо, где мужчина открыл огонь по людям прямо на улице. Погибли 9 человек, включая сестру нападавшего. Еще 26 – ранены. Спустя 8 минут после атаки мужчина будет ликвидирован.

Позже «смертельный марафон» дойдет и до Чикаго: неизвестные откроют огонь по людям в парке. В итоге – 7 пострадавших.

Случаи насилия в Соединенных Штатах не редки, но судя по отзывам простых американцев – эти трагедии шокировали общество.

Я ошеломлена. Убийств было слишком много, и я не знаю, как это интерпретировать, но это ужасно. Проливается жизнь, и нужно что-то делать.