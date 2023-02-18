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Военные медики из Беларуси помогают пострадавшим в Сирии. В первый день они приняли около 80 пациентов

18 февраля 2023 10:24
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Новости Сирии. В Сирии в эти дни работают белорусские военные медики. Наши специалисты оперативно развернули полевой госпиталь в Алеппо и оказывают помощь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные медики из Беларуси помогают пострадавшим в Сирии. В первый день они приняли около 80 пациентов-1

Военные медики из Беларуси помогают пострадавшим в Сирии. В первый день они приняли около 80 пациентов-3

В первый день работы приняли около 80-ти пациентов. Местные жители отмечают высокий профессионализм врачей и благодарят за возможность получить качественную помощь.

Военные медики из Беларуси помогают пострадавшим в Сирии. В первый день они приняли около 80 пациентов-6

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# Землетрясение # Новости Сирии # Фотофакт

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