Военные медики из Беларуси помогают пострадавшим в Сирии. В первый день они приняли около 80 пациентов

Новости Сирии. В Сирии в эти дни работают белорусские военные медики. Наши специалисты оперативно развернули полевой госпиталь в Алеппо и оказывают помощь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. В Сирии в эти дни работают белорусские военные медики. Наши специалисты оперативно развернули полевой госпиталь в Алеппо и оказывают помощь пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первый день работы приняли около 80-ти пациентов. Местные жители отмечают высокий профессионализм врачей и благодарят за возможность получить качественную помощь.