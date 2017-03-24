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52-летний выходец из графства Кент: что известно о лондонском террористе

24 марта 2017 06:46
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Новости Великобритании. В Британии до четырех возросло число жертв теракта у стен парламента. В больнице скончался мужчина, получивший серьезные ранения. Еще шестеро пострадавших в тяжелом состоянии.

Расследование теракта продолжается. Так, Скотланд-ярд сообщил, что нападение совершил не кто иной, как Халид Мосуд. 52-летний выходец из графства Кент. И у него были знакомые, желавшие примкнуть к экстремистским организациям. Не исключено, что именно через них на него вышла группировка «Исламское государство», которая взяла ответственность за атаку.

Минувшим вечером лондонцы почтили память жертв теракта. На Трафальгарской площади собрались тысячи человек, зажигали свечи и возлагали цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт в Лондоне

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