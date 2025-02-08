Шведский мотопехотный батальон присоединился к многонациональной бригаде НАТО в Латвии. Это событие там пытались сделать не рядовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все завершилось военным парадом. Это первая миссия Швеции за пределами королевства с момента вступления в альянс. Ведущей страной многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии, является Канада. В настоящее время в ее состав входят солдаты из 13 стран. Цели свои они не скрывают – демонстрировать единство союзников и служить укреплению региональной безопасности. Правда, в учет не берутся угрозы, которые показывает Запад в отношении восточных соседей. Речь прежде всего о Союзном государстве Беларуси и России.