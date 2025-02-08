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500 шведских военнослужащих присоединились к многонациональной бригаде НАТО в Латвии

08 февраля 2025 07:40
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Шведский мотопехотный батальон присоединился к многонациональной бригаде НАТО в Латвии. Это событие там пытались сделать не рядовым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

500 шведских военнослужащих присоединились к многонациональной бригаде НАТО в Латвии-2

Все завершилось военным парадом. Это первая миссия Швеции за пределами королевства с момента вступления в альянс. Ведущей страной многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии, является Канада. В настоящее время в ее состав входят солдаты из 13 стран. Цели свои они не скрывают – демонстрировать единство союзников и служить укреплению региональной безопасности. Правда, в учет не берутся угрозы, которые показывает Запад в отношении восточных соседей. Речь прежде всего о Союзном государстве Беларуси и России.

# НАТО # Международная политика

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