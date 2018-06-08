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48 пострадавших, почти все – дети. В Польше столкнулись школьный автобус и грузовик

08 июня 2018 17:23
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Новости Польши. В Польше школьный автобус столкнулся с грузовиком. 48 пострадавших, практически все из них – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

48 пострадавших, почти все – дети. В Польше столкнулись школьный автобус и грузовик -1

Госпитализированы 34 ребенка. Эвакуировали раненых с места ДТП восемь бригад скорой помощи, вертолеты медиков и военных. Лобовое столкновение автобуса с грузовиком произошло на трассе между Закопане и Варшавой.

48 пострадавших, почти все – дети. В Польше столкнулись школьный автобус и грузовик -4

Семиклассники варшавской гимназии возвращались с экскурсии.

# Авария # Фотофакт

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