МВФ выделит Аргентине 50 млрд долларов: деньги будут поступать в течение 3 лет

Новости Аргентины. Международный валютный фонд выделит Аргентине 50 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О получении кредита власти страны договорились с организацией 7 июня.

Средства будут поступать по частям в течение трех лет.

Обратиться за помощью к МВФ президента вынудило ухудшение внешнеэкономических условий, рост ставок и цен на нефть. Поскольку Аргентина во многом зависит от внешнего финансирования, эти факторы стали следствием огромных государственных расходов.