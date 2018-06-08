В Германии из-за ливней подтоплены дома и тоннели метро, на улицах – метровые сугробы

Новости Германии. В Германии устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На землю Барден-Вюртемберг 7 июня обрушился мощный ливень и град.

Из-за грозы оказались подтоплены подвалы, первые этажи домов и тоннели метро. Вода и поваленные ветром деревья сделали невозможным движение по трассам. А града выпало столько, что образовались метровые сугробы.

Пожарные работали всю ночь, однако до сих пор в некоторых районах автомобильное движение затруднено.