44 человека погибли, около 60 пропали, 4000 домов разрушено. Всё это в результате наводнений в Бразилии

Новости Бразилии. В Бразилии в результате наводнений погибли 44 человека. Еще около 60 пропали без вести. На их поиски отправили военных. Последние несколько дней в стране идут мощные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщает местная метеослужба, только за утро в некоторых районах выпало до 150 миллиметров осадков. Это привело к увеличению воды в водоемах, а также паводку и оползням. В результате 25 человек получили травмы. Разрушено более 4 000 домов. А в некоторых городах объявлен режим ЧС. Кроме того, власти предупреждают, что погодные условия могут еще ухудшиться.

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