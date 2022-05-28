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На камчатском вулкане Безымянный произошло 7 пепловых выбросов. Извержение сопровождает сход лавин

28 мая 2022 15:10
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Новости России. Красный – высший код авиаопасности установлен для вулкана Безымянный на Камчатке. Он продолжает выброс пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На камчатском вулкане Безымянный произошло 7 пепловых выбросов. Извержение сопровождает сход лавин-1

По данным геофизической службы Камчатки, 28 мая на Безымянном произошло семь пепловых выбросов. Извержение также сопровождается сходом лавин, состоящих из раскаленной породы. Безымянный признан одним из самых активных вулканов мира.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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