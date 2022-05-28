На камчатском вулкане Безымянный произошло 7 пепловых выбросов. Извержение сопровождает сход лавин

Новости России. Красный – высший код авиаопасности установлен для вулкана Безымянный на Камчатке. Он продолжает выброс пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Красный – высший код авиаопасности установлен для вулкана Безымянный на Камчатке. Он продолжает выброс пепла на высоту до 15 километров над уровнем моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным геофизической службы Камчатки, 28 мая на Безымянном произошло семь пепловых выбросов. Извержение также сопровождается сходом лавин, состоящих из раскаленной породы. Безымянный признан одним из самых активных вулканов мира.