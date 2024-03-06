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35 человек стали жертвами непогоды в Пакистане

06 марта 2024 07:28
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По меньшей мере 35 человек, в том числе 18 детей, стали жертвами непогоды на севере Пакистана. На регион обрушились аномальные снегопады, которые переходили в ливни и вызывали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 человек стали жертвами непогоды в Пакистане-1

В нескольких провинциях перекрыты дороги, нет электричества, возникли серьезные перебои с водоснабжением, повреждены сотни метров трубопроводов. Оползни разрушили более 30 домов. Сообщается о 40 пострадавших. По данным метеорологов, такая погода довольно нетипична для страны и, скорее всего, связана с изменением климата.

# Природные катаклизмы # Новости Пакистана

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