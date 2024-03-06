35 человек стали жертвами непогоды в Пакистане

По меньшей мере 35 человек, в том числе 18 детей, стали жертвами непогоды на севере Пакистана. На регион обрушились аномальные снегопады, которые переходили в ливни и вызывали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких провинциях перекрыты дороги, нет электричества, возникли серьезные перебои с водоснабжением, повреждены сотни метров трубопроводов. Оползни разрушили более 30 домов. Сообщается о 40 пострадавших. По данным метеорологов, такая погода довольно нетипична для страны и, скорее всего, связана с изменением климата.