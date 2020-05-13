300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина
Новости Беларуси. 300 лет исполнилось знаменитому барону Мюнхгаузену, немецкому дворянину и ротмистру российской армии, ставшему знаменитым благодаря множеству фантастических историй, в которых он будто бы принимал участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это занимательные небылицы о вишневом дереве, выросшем на голове оленя, полете на ядре, путешествии на Луну и о том, как достать себя и коня из болота.
Реальная биография барона также интересна.
Он родился близ Ганновера и воспитывался матерью. Отец умер, когда мальчику было четыре года. В 13-летнем возрасте Мюнхгаузен стал пажом при дворе брауншвейгского принца Антона Ульриха, которому затем суждено было стать отцом будущего российского императора Ивана VI.
В России барон Мюнхгаузен принял участие в войнах с турками и шведами. А в 30-летнем возрасте вернулся домой, где в окружении соседей любил рассказывать свои занимательные истории. Один из благодарных слушателей, Рудольф Эрих Распе, позже издал в Великобритании книгу о похождениях барона. Именно она, богато украшенная иллюстрациями Гюстава Доре, и стала каноничной версией путешествий Мюнхгаузена.
В 20-м веке образ барона получил новую жизнь после выхода на экраны фильма Марка Захарова с Олегом Янковским в главной роли.
Памятники барону Мюнхгаузену есть в разных странах, даже в Беларуси. Шесть лет назад такой открыли в Глубоком. В этом городе когда-то жил тезка знаменитого барона – Фердинанд Мюнхгаузен.