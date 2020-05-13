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300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина

13 мая 2020 08:33
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Новости Беларуси. 300 лет исполнилось знаменитому барону Мюнхгаузену, немецкому дворянину и ротмистру российской армии, ставшему знаменитым благодаря множеству фантастических историй, в которых он будто бы принимал участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина-1

Это занимательные небылицы о вишневом дереве, выросшем на голове оленя, полете на ядре, путешествии на Луну и о том, как достать себя и коня из болота.

Реальная биография барона также интересна.

Он родился близ Ганновера и воспитывался матерью. Отец умер, когда мальчику было четыре года. В 13-летнем возрасте Мюнхгаузен стал пажом при дворе брауншвейгского принца Антона Ульриха, которому затем суждено было стать отцом будущего российского императора Ивана VI.

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина-3

В России барон Мюнхгаузен принял участие в войнах с турками и шведами. А в 30-летнем возрасте вернулся домой, где в окружении соседей любил рассказывать свои занимательные истории. Один из благодарных слушателей, Рудольф Эрих Распе, позже издал в Великобритании книгу о похождениях барона. Именно она, богато украшенная иллюстрациями Гюстава Доре, и стала каноничной версией путешествий Мюнхгаузена.

В 20-м веке образ барона получил новую жизнь после выхода на экраны фильма Марка Захарова с Олегом Янковским в главной роли. 

300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина-5

Памятники барону Мюнхгаузену есть в разных странах, даже в Беларуси. Шесть лет назад такой открыли в Глубоком. В этом городе когда-то жил тезка знаменитого барона – Фердинанд Мюнхгаузен.

# Знаменитые люди

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