300 лет исполнилось барону Мюнхгаузену. Реальная биография знаменитого дворянина

Новости Беларуси. 300 лет исполнилось знаменитому барону Мюнхгаузену, немецкому дворянину и ротмистру российской армии, ставшему знаменитым благодаря множеству фантастических историй, в которых он будто бы принимал участие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это занимательные небылицы о вишневом дереве, выросшем на голове оленя, полете на ядре, путешествии на Луну и о том, как достать себя и коня из болота.

Реальная биография барона также интересна.

Он родился близ Ганновера и воспитывался матерью. Отец умер, когда мальчику было четыре года. В 13-летнем возрасте Мюнхгаузен стал пажом при дворе брауншвейгского принца Антона Ульриха, которому затем суждено было стать отцом будущего российского императора Ивана VI.