30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна

Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна. В списках погибших уже около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них – моряки с затонувших грузовых судов. Десятки жителей пропали без вести.