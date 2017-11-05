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30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна

05 ноября 2017 11:44
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Новости Вьетнама. Во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна. В списках погибших уже около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из них – моряки с затонувших грузовых судов. Десятки жителей пропали без вести.

30 погибших: во Вьетнаме растет количество жертв тайфуна-1

Нынешний тайфун признали одним из сильнейших за последние годы. Мощные порывы ветра сорвали крыши более чем с 1000 зданий. Повреждены линии электропередачи и повалены деревья. В безопасные районы еще до удара стихии эвакуировали десятки тысяч человек.

6 ноября во вьетнамском Дананге открывается саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. И главная задача для местной власти сейчас – обеспечить безопасность высокопоставленных гостей.

# Фотофакт # тайфун

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