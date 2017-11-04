Парламент распущен, автономия приостановлена, члены правительства арестованы: как Каталония потерпела поражение

«Ли-бер-та!» На этих кадрах – первые минуты независимой Каталонии. Так неделю назад в Барселоне праздновали суверенитет, провозглашенный парламентом региона. Сказать «Хола, Индепеденси» на улицы вышли 17 тысяч человек.

А это уже – кадры свежие. Со словами «Да здравствует Испания» (а совсем не хлебом-солью) в Мадриде встречают членов каталонского правительства, уехавших было в Бельгию. За неделю изменилось многое: парламент Каталонии распущен, автономия региона приостановлена. Восемь членов правительства Каталонии, вернувшиеся на Родину, арестованы. Девятый – Санти Вила – остался на свободе за залог 50 тысяч евро. А Пучдемон (уволенный глава Женералитата) до сих пор находится в Брюсселе.

Карлес Пучдемон, экс-президент правительства Каталонии (Испания):

Я намерен управлять Каталонией отсюда. Я придерживаюсь курса, провозглашенного ранее. И призываю жителей Каталонии подготовиться к тому, что впереди их ждет долгая дорога.

Впрочем, самого Пучдемона ждет долгий срок. Его объявили в розыск. Прокуратура Испании запросила европейский ордер на арест политика. На принятие решения Брюсселем сейчас отводятся всего сутки. Если в Бельгии посчитают, что требования испанского суда обоснованы, то в течение 15 дней политиков арестуют.

Мятеж, попытка госпереворота, растрата бюджетных средств. Это неполный список обвинений, выдвинутых ему. Санкции статей предусматривают до 30 лет тюрьмы.

Алехо Видаль-Квадрас, экс- вице-председатель Европарламента (Испания):

В Каталонии много противников такого решения суда. Проходят митинги. Но арест соратников Пучдемона – это ведь не решение правительства Испании. Это решение суда. В таком случае оно ни плохое, ни хорошее. Оно основывается на законе.

В идею независимости теперь, кажется, не верят и сами каталонцы. В Барселоне все чаще проходят митинги молчаливого большинства. Один из них собрал полтора миллиона человек. Чьи «саньеры» отвечали «эстеладам»: «За короля! За Испанию!»

Мария Кубарева, жительница Мадрида (Испания):

Большинство каталонцев не хотят отделения. И вообще в Испании я считаю должна быть единая страна. Не должно быть никакого разделения. Это мнение и испанцев тоже.

Тем временем вторая половина жителей Барселоны также выходит на улицы. Но с требованием освободить политзаключенных. Имея ввиду бывших членов регионального правительства.

У Каталонии есть 6 месяцев, чтобы выбрать новый парламент. Дата выборов уже определена. Об участии в компании заявили многие партии страны. В том числе и левые республиканцы. Демократическое голосование – возможный выход из затянувшегося кризиса.

Кристиан Балселлс, житель Барселоны (Испания):

У меня есть много друзей – и противников, и сторонников независимости. Все они каталонцы. Это важно подчеркнуть. Но все они очень расстроены. Из-за того, что пусть Пучдемон и нарушил закон, но его арест может повлиять на парламентские выборы. Политические партии, возможно, не примут в них участие. Это сломает демократию.

Хесус Паласиус, писатель, публицист (Испания):

Сценарий выборов 21 декабря может быть следующим: больше голосов за конституционные партии, чем за сепаратистские. Но при распределении мест в парламенте последние могут получить больше мест. Результат выборов будет более или менее похож на нынешнюю ситуацию: статус-кво. У меня нет сомнений, что новое правительство и дальше будет сепаратистским.

Независимость Каталонии, провозглашенная в одностороннем порядке, просуществовала 4 дня. Цену этого суверенитета узнать еще предстоит. Верховный суд Испании перенес заседание по делу о мятеже на 9 ноября. Дав Пучдемону время подумать. Хотя бы о грузде, которому, как гласит пословица, место в кузове.