ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам

Новости Дании. Резонансный случай в Дании. Машина Министра по делам иммиграции проехалась по беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновница прибыла в центр депортации. Однако внимание уделила лишь одной семье, из-за чего другие взбунтовались. Министру пришлось ретироваться. Но её автомобиль на улице уже попал в кольцо недовольных мигрантов.