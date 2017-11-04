ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам

Новости Дании. Резонансный случай в Дании. Машина Министра по делам иммиграции проехалась по беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Дании. Резонансный случай в Дании. Машина Министра по делам иммиграции проехалась по беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чиновница прибыла в центр депортации. Однако внимание уделила лишь одной семье, из-за чего другие взбунтовались. Министру пришлось ретироваться. Но её автомобиль на улице уже попал в кольцо недовольных мигрантов.
Что, однако, не смутило водителя чиновницы. Когда женщина-мигрантка бросилась на машину, шофер просто по ней проехал.