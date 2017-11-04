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ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам

04 ноября 2017 14:07
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Новости Дании. Резонансный случай в Дании. Машина Министра по делам иммиграции проехалась по беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам-1

Чиновница прибыла в центр депортации. Однако внимание уделила лишь одной семье, из-за чего другие взбунтовались. Министру пришлось ретироваться. Но её автомобиль на улице уже попал в кольцо недовольных мигрантов.

ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам-3

Что, однако, не смутило водителя чиновницы. Когда женщина-мигрантка бросилась на машину, шофер просто по ней проехал.

ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам-5

ЧП в Дании: машина министра по делам иммиграции проехалась по беженцам-7

# Фотофакт # Беженцы

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