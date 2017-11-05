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Около 100 человек погибли в теракте в Сирии: взрыв прогремел в лагере для беженцев

05 ноября 2017 11:30
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Новости Сирии. Тревожные сообщения приходят из Сирии. Мощный взрыв прогремел на окраине Дэйр-эз-Зора, в лагере для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы привели в действие бомбу, заложенную в автомобиле. По предварительным данным, погибли около 100 человек, десятки получили ранения. Все это – мирные жители.

Отметим, буквально пару дней назад Дэйр-эз-Зор, ранее считавшийся последним оплотом «Исламского государства», был полностью освобожден от боевиков этой террористической организации.

# Теракт # Фотофакт

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