Около 100 человек погибли в теракте в Сирии: взрыв прогремел в лагере для беженцев

Новости Сирии. Тревожные сообщения приходят из Сирии. Мощный взрыв прогремел на окраине Дэйр-эз-Зора, в лагере для беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террористы привели в действие бомбу, заложенную в автомобиле. По предварительным данным, погибли около 100 человек, десятки получили ранения. Все это – мирные жители.

Отметим, буквально пару дней назад Дэйр-эз-Зор, ранее считавшийся последним оплотом «Исламского государства», был полностью освобожден от боевиков этой террористической организации.