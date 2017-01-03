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Во Франции законодательно запретили беспокоить сотрудников в нерабочие часы

03 января 2017 10:14
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Новости Франции. Во Франции вступил в силу закон, который запрещает беспокоить сотрудников в нерабочие часы. Главная цель нововведения – забота о здоровье людей.

Например, отныне французы могут себе позволить игнорировать электронную переписку в нерабочие часы. Похожие системы есть и в Германии.

Так, в офисах известного автомобильного концерна блокируются сообщения, отосланные на адрес работника через полчаса после окончания его рабочего дня. То есть даже если начальник захочет «достать» подчиненного после работы или в выходной, «умный» сервер ему это сделать не позволит, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Работа

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