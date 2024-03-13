26 человек погибли во время фестиваля огня в Иране

Трагичным оказался ежегодный фестиваль огня в Иране. Во время празднества погибли 26 человек, а число раненых достигло почти 4,5 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном они получили ожоги во время прыжков через костер и ранения из-за неаккуратного использования пиротехники. Как сообщили местные СМИ, около 200 иранцев лишились конечностей. По данным экстренных служб, только в Тегеране за сутки поступило около 2 000 звонков о помощи.

Ежегодно перед наступлением иранского Нового года, который отмечается 21 марта, по всей стране проходит один из древнейших праздников, так называемая красная среда. Люди выходят на улицы и разжигают костры, через которые прыгают всю ночь. В последнее время они стали использовать фейерверки и петарды. В итоге многие получают серьезные травмы. В 2023 году в «красную среду» пострадали более 700 человек, погибли как минимум 17.