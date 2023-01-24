200 тысяч цветов за несколько часов подарили прохожим в Амстердаме на День тюльпанов

Национальный День тюльпанов отпраздновали в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он означает официальное начало яркого сезона, который продлится до конца апреля. Тюльпаноманией Голландия заболела в XVII веке. Этот цветок стал фактически символом страны. По случаю праздника принято раздавать букеты. В 2023 году производители тюльпанов подарили прохожим 200 тысяч цветов. И это всего-то за несколько часов.