В Литве началось досрочное голосование на выборах в Сейм, высший законодательный орган страны. Оно будет проходить три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все избиратели смогут прийти в обозначенные места досрочного голосования, независимо от того, где они зарегистрированы. Несмотря на то, что кампания только началась, местные журналисты уже провели экспресс-опрос у избирательных участков, чтобы узнать, за какие партии и кандидатов литовцы готовы отдать свои голоса. И большинство из опрошенных высказали удивление количеством претендентов на места в парламенте. О многих из них никто никогда ничего не слышал. Бюллетени пестрят фамилиями популистов и маргиналов.

Некоторые избиратели признались, что давно не верят обещаниям политиков и отдают голос за знакомых и проверенных кандидатов. На 141 место в Сейме претендуют представители 14 партий и около 2 000 политиков. Основной день парламентских выборов – 13 октября.