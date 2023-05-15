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Выборы в Турции: более миллиона бюллетеней признали недействительными

15 мая 2023 07:46
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Новости Турции. Турцию ожидает второй тур президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После обработки практически 100 % бюллетеней после голосования 14 мая действующий глава государства Реджеп Эрдоган получает 49,35 % голосов, его главный соперник Кемаль Кылычдароглу – чуть более 45 %.  

Выборы в Турции: более миллиона бюллетеней признали недействительными-1

Таким образом, ни один из кандидатов не смог преодолеть 50%-ный барьер. А значит, скорее всего, 28 мая страна вновь будет голосовать. Но интрига пока сохраняется. Еще не закончен подсчет на зарубежных избирательных участках, кроме того, в избиркоме Турции признали недействительными более миллиона бюллетеней. 

Выборы в Турции: более миллиона бюллетеней признали недействительными-4

Несмотря на это, оба кандидата уже выступили с заявлениями, в которых выразили уверенность в своей победе. Ну а Высший избирательный совет должен опубликовать окончательные результаты голосования 19 мая.  

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган # Кемаль Кылычдароглу # Новости Турции # Фотофакт

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