Более 17 тысяч человек эвакуированы на юге Индии из-за подтоплений. Несколько суток в отдельных регионах страны не прекращаются проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создано 160 лагерей помощи для перемещенных граждан. Им доставлены десятки тысяч продуктовых наборов и другие средства первой необходимости. Уровень воды в пострадавших населенных пунктах не падает. До некоторых из них добраться пока не удается. Туда доставляют помощь на вертолетах.