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17 тысяч человек эвакуированы на юге Индии из-за подтоплений

21 декабря 2023 06:44
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Более 17 тысяч человек эвакуированы на юге Индии из-за подтоплений. Несколько суток в отдельных регионах страны не прекращаются проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 тысяч человек эвакуированы на юге Индии из-за подтоплений-1

Создано 160 лагерей помощи для перемещенных граждан. Им доставлены десятки тысяч продуктовых наборов и другие средства первой необходимости. Уровень воды в пострадавших населенных пунктах не падает. До некоторых из них добраться пока не удается. Туда доставляют помощь на вертолетах.

# Природные катаклизмы # Новости Индии

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