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17 автомобилей столкнулись в Польше из-за сильного снегопада и плохой видимости

09 января 2019 08:45
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Новости Польши. Массовое ДТП произошло неподалеку от польского города Лодзь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильного снегопада и плохой видимости на трассе столкнулись 17 автомобилей.

17 автомобилей столкнулись в Польше из-за сильного снегопада и плохой видимости-1

17 автомобилей столкнулись в Польше из-за сильного снегопада и плохой видимости-3

Среди них как легковушки, так и грузовики. В результате ЧП пострадали шесть человек. Всех их госпитализировали прибывшие к месту происшествия медики.

Чтобы расчистить дорогу от транспортных средств, потребовалось 8 часов. Всё это время дорога к Гданьску была заблокирована.

17 автомобилей столкнулись в Польше из-за сильного снегопада и плохой видимости-6

# Авария в Польше # Фотофакт

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