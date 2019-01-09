В Мельбурне сотрудники диппредставительств эвакуировали из-за подозрительных пакетов

Новости Австралии. 9 января в австралийском Мельбурне день начался с переполоха в дипломатическом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере в 10 консульств были доставлены подозрительные пакеты.
Новости Австралии. 9 января в австралийском Мельбурне день начался с переполоха в дипломатическом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По меньшей мере в 10 консульств были доставлены подозрительные пакеты.
Уже эвакуированы сотрудники диппредставительств Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Пакистана, Греции и Индонезии. Там работают полицейские, пожарные и спасательные службы. Специалисты пытаются выяснить, представляют ли посылки угрозу. О пострадавших сообщений нет.