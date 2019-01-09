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В США будут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера

09 января 2019 08:40
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Новости США. В США скоро начнут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас разработчики набирают добровольцев для участия в клинических испытаниях.

В США будут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера-1

Тесты будут проводиться в 30 городах. В отличие от других средств, которые предназначены для профилактики, это лекарство разработано для людей, у которых уже есть болезнь Альцгеймера легкой и средней степени. Новое соединение должно замедлить или остановить проблемы с памятью и мышлением.

В США будут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера-4

# Заболевания # Фотофакт

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