В США будут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера

Новости США. В США скоро начнут тестировать лекарство, которое может остановить развитие болезни Альцгеймера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас разработчики набирают добровольцев для участия в клинических испытаниях.

Тесты будут проводиться в 30 городах. В отличие от других средств, которые предназначены для профилактики, это лекарство разработано для людей, у которых уже есть болезнь Альцгеймера легкой и средней степени. Новое соединение должно замедлить или остановить проблемы с памятью и мышлением.