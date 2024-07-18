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16 человек погибли из-за пожара в торговом центре на юго-западе Китая

18 июля 2024 08:03
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В результате пожара в торговом центре на юго-западе Китая погибли 16 человек. Это произошло в городе Цзыгун провинции Сычуань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек погибли из-за пожара в торговом центре на юго-западе Китая-1

Огромный столб дыма вырывался из 14-этажного здания. Внутри его оставались люди, многие из них успели добраться до балконов. По данным местных властей, около 30 человек были спасены после того, как на место происшествия были направлены около 300 спасателей и десятки экипажей экстренных служб. Согласно результатам предварительного расследования, причиной происшествия стали строительные работы, которые велись с нарушениями.

# Пожар # Новости Китая

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