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Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в Лас-Вегасе

18 июля 2024 07:19
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Президент США Джо Байден снова заразился коронавирусом, уже третий раз. В Белом доме сообщили, что болезнь протекает в легкой форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в Лас-Вегасе-1

Ранее американскому лидеру были сделаны и основная, и подкрепляющая прививки. 81-летний Байден в среду, 17 июля, посетил предвыборное мероприятие в Лас-Вегасе. Вечером он должен был выступить с речью, но теперь отправился в свою резиденцию. Мероприятие собирались посвятить вопросам сотрудничества США со странами Латинской Америки.

# Международная политика

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