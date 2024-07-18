Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в Лас-Вегасе

Президент США Джо Байден снова заразился коронавирусом, уже третий раз. В Белом доме сообщили, что болезнь протекает в легкой форме, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее американскому лидеру были сделаны и основная, и подкрепляющая прививки. 81-летний Байден в среду, 17 июля, посетил предвыборное мероприятие в Лас-Вегасе. Вечером он должен был выступить с речью, но теперь отправился в свою резиденцию. Мероприятие собирались посвятить вопросам сотрудничества США со странами Латинской Америки.