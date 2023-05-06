14 млн человек могут лишиться работы из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может лишить работы 14 миллионов человек. Об этом рассказали на Всемирном экономическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, новая технология может не просто заменить человеческий труд, но и вытеснить отдельные профессии. На неделе нависшая угроза стала причиной забастовки сценаристов Голливуда. Протестующие боятся, что на смену им придут роботы и сценарии новых фильмов и сериалов будут создаваться с помощью машин.