В Москве +11°С, теплее всего в Мадриде. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 мая

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +16 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +15 °C, также пройдет дождь. В Риме +22 °C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +27 °C.

В столице Болгарии +18 °C, будет солнечно. В Анкаре +18 °C, без осадков. В Афинах +23 °C, ясно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +14 °C. В Вильнюсе +13 °C, также без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +17 °C.

В Киеве синоптики обещают +14 °C, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут +11 °C, будет ясно.