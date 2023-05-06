Еврокомиссия планирует принять новые санкции против России до конца мая

Еврокомиссия выступила с предложением ввести новые санкции против Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется на юридическом уровне ограничить экспорт российской продукции в третьи страны. Как ожидается, это станет сдерживающим рычагом в случае желания отдельных государств помочь Кремлю в обходе санкций. Постпреды стран – членов ЕС обсудят эту концепцию на следующей неделе. Принять новые ограничительные меры планируют до конца мая.