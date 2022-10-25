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14 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии

25 октября 2022 09:27
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Новости Индонезии. 14 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии. В момент ЧП на судне находились около 400 пассажиров и 10 членов экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 человек погибли при пожаре на пароме в Индонезии-1

Спасатели нашли и вытащили из воды 312 выживших, среди них маленькие дети. Количество погибших может вырасти, так как поисковая операция продолжается. Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Паромы являются основным транспортом островного государства, и трагедии на них случаются довольно часто. В основном из-за плохого состояния и перегруженности.

# Пожар # Новости Индонезии # Фотофакт

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