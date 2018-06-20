130 человек пропали без вести после крушения судна в Индонезии

Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция ведется на озере Тоба в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь после крушения судна без вести пропали почти 130 человек.

Специалистам удалось спасти около 30 пассажиров. Ранее сообщалось также об одном погибшем.