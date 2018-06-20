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130 человек пропали без вести после крушения судна в Индонезии

20 июня 2018 07:06
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Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция ведется на озере Тоба в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь после крушения судна без вести пропали почти 130 человек.

Специалистам удалось спасти около 30 пассажиров. Ранее сообщалось также об одном погибшем.

130 человек пропали без вести после крушения судна в Индонезии-1

Кораблекрушение в провинции Северная Суматра произошло вечером 18 июня. Паром начал тонуть, отойдя на расстояние двух километров от порта. Вероятнее всего, это произошло из-за шторма. Однако есть сведения, что у владельца судна не было лицензии на перевозку пассажиров.

Отметим, озеро Тоба, популярное среди туристов, располагается в жерле потухшего вулкана. Его максимальная глубина составляет 505 метров.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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