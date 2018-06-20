130 человек пропали без вести после крушения судна в Индонезии

Новости Индонезии. Масштабная поисково-спасательная операция ведется на озере Тоба в Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь после крушения судна без вести пропали почти 130 человек.
Специалистам удалось спасти около 30 пассажиров. Ранее сообщалось также об одном погибшем.
Кораблекрушение в провинции Северная Суматра произошло вечером 18 июня. Паром начал тонуть, отойдя на расстояние двух километров от порта. Вероятнее всего, это произошло из-за шторма. Однако есть сведения, что у владельца судна не было лицензии на перевозку пассажиров.
Отметим, озеро Тоба, популярное среди туристов, располагается в жерле потухшего вулкана. Его максимальная глубина составляет 505 метров.