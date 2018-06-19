Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч

Новости Франции. Новые правила: во Франции снижают допустимую скорость движения на загородных дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь ездить по трассам регионального и межмуниципального значения можно будет не быстрее 80 километров в час. Ранее максимальная разрешённая скорость составляла 90 километров в час.