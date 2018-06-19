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Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч

19 июня 2018 12:21
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Новости Франции. Новые правила: во Франции снижают допустимую скорость движения на загородных дорогах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч-1

Теперь ездить по трассам регионального и межмуниципального значения можно будет не быстрее 80 километров в час. Ранее максимальная разрешённая скорость составляла 90 километров в час.

Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч-4

Поправки в ПДД начнут действовать уже с 1 июля и коснутся около 40% дорог страны. Изменения вводятся для снижения аварийности.

# Дороги # Фотофакт

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