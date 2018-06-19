В Мадагаскаре разбился легкомоторный самолёт: никто не выжил

Новости Мадагаскара. Неподалёку от столицы рухнул легкомоторный самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мадагаскара. Неподалёку от столицы рухнул легкомоторный самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все, кто был на борту воздушного судна – пассажиры и члены экипажа – погибли. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте катастрофы 5 тел.
Самолёт принадлежал авиакомпании Madagascar Trans Air. Причины инцидента предстоит установить экспертам. На месте ЧП продолжают работать специалисты.