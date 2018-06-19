Прямой эфир

В Мадагаскаре разбился легкомоторный самолёт: никто не выжил

19 июня 2018 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мадагаскара. Неподалёку от столицы рухнул легкомоторный самолёт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадагаскаре разбился легкомоторный самолёт: никто не выжил-1

Все, кто был на борту воздушного судна – пассажиры и члены экипажа – погибли. Сотрудники экстренных служб обнаружили на месте катастрофы 5 тел.

В Мадагаскаре разбился легкомоторный самолёт: никто не выжил-4

Самолёт принадлежал авиакомпании Madagascar Trans Air. Причины инцидента предстоит установить экспертам. На месте ЧП продолжают работать специалисты.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч
19 июня 2018 12:21

Поправки в ПДД. Во Франции за городом можно будет ездить не более 80 км/ч

Три человека стали жертвами криминальных разборок в Мальмё
19 июня 2018 12:07

Три человека стали жертвами криминальных разборок в Мальмё

Шахтёры Украины устроили масштабный протест: рабочие требуют надлежащего финансирования
19 июня 2018 11:54

Шахтёры Украины устроили масштабный протест: рабочие требуют надлежащего финансирования