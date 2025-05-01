13 млн человек в Германии живут за чертой бедности

Европейцы очевидно теряют статус жителей одного из самых благополучных регионов мира. Причем это касается не только окраин ЕС, но и государств, которые долгие годы себя позиционировали как лидеры по уровню жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, 13 миллионов немцев оказались на пороге нищеты. Об этом говорят данные исследования Федерального статистического управления. Это около 15,5 % населения. По сравнению с 2024 годом число людей, финансовое положение которых ухудшилось, выросло более чем на процент. Их сбережения и достаток съела высокая инфляция.

Коснулось это и не самых бедных людей. Согласно данным статуправления, 5 % немцев со средним доходом не могут позволить себе оплачивать отопление в домах. А для 16 % уже стал роскошью обычный недельный отпуск один раз в год. Немцы вынуждены отказываться от него в пользу работы, чтобы свести концы с концами. Такие вот последствия экономической политики властей Германии.