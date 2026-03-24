ГПК: въезда в Литву и Польши ожидают больше 1100 фур

На въезд в Литву и Польшу скопилось более 1100 грузовиков. Об этом пишет Госпогранкомитет в Telegram-канале.

Самые большие очереди наблюдаются на КПП из «Кукурыки» («Козловичи») – в очереди стоит около 400 грузовиков, за прошедшие сутки прошло 49% транспортных средств. Перед «Бобровниками» («Берестовица») выстроилось 108 грузовиков.

Более 500 большегрузов скопилось на пограничных пунктах «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), где пропущено лишь 13% транспортных средств.

На польских пограничных переходах «Брузги» («Кузница-Белостокская») и «Тересполь» (Брест) ожидание составляет около 560 легковых автомобилей, при этом обработано 29% грузовиков.

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