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12 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане

21 марта 2024 06:14
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При взрыве на угольной шахте в Пакистане погибли 12 человек. Восьмерых удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане-1

Инцидент произошел ночью. Поисковая операция завершилась только к утру. Пострадавшие доставлены в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной информации, шахта обрушилась в результате взрыва метана. Такие аварии не редкость для региона. Как правило, они происходят из-за скопления газа.

# ЧП # Новости Пакистана

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