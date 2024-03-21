12 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане

При взрыве на угольной шахте в Пакистане погибли 12 человек. Восьмерых удалось спасти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел ночью. Поисковая операция завершилась только к утру. Пострадавшие доставлены в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. По предварительной информации, шахта обрушилась в результате взрыва метана. Такие аварии не редкость для региона. Как правило, они происходят из-за скопления газа.