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1 человек погиб после обрушения части дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 13:43
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Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Нижнем Тагиле. Вследствие аварии обрушилось два подъезда здания. По оперативной информации, около 16 человек могут находиться под завалами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 человек погиб после обрушения части дома в Нижнем Тагиле-1

На месте происшествия экстренные службы продолжают спасательные работы и разбор завалов. Медики оказывают раненым первую помощь, а тяжело пострадавших госпитализируют. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Дзержинского района Нижнего Тагила, а также для помощи жертвам аварии подготовили порядка 30 квартир. Прокуратура Свердловской области начала проверку по факту произошедшего. Также полиция проверяет информацию о том, что неизвестные обследовали газовые трубы перед взрывом, сообщили в пресс-службе управления МВД России.

# ЧП # Новости России

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