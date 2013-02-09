Знаменитый карнавал стартовал в Бразилии

Новости Бразилии. Главный праздник Бразилии стартовал в пятницу практически в каждом уголке страны.

Как сообщает Associated Press, королём карнавала в этом году посредством всенародного голосования избран Мильтон Родригес. По всем правилам фестиваля, это должен быть высокий корпулентный человек. Вместе с двумя принцессами карнавальный монарх станцевал самбу и тем самым дал старт параду.



Праздничные шествия и гуляния продолжаться в течение пяти дней. С вечера пятницы и до конца карнавала по Рио пройдут около 500 карнавальных повозок c танцовщицами ведущих школ самбы. К слову, школы самбы традиционно соревнуются за звание лучшей.



Карнавал в Рио, по прогнозам местных экспертов, посетят шесть миллионов человек, что на 700 тысяч больше, чем в прошлом году. И если их прогнозы сбудутся, то это станет новым рекордом для Рио-де-Жанейро. 10 февраля в город прибудут восемь больших круизных лайнеров. За безопасностью зрителей в Рио следят 14,5 тысяч полицейских.