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Знаменитый карнавал стартовал в Бразилии

09 февраля 2013 15:19
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Новости Бразилии. Главный праздник Бразилии стартовал в пятницу практически в каждом уголке страны.

Как сообщает Associated Press, королём карнавала в этом году посредством всенародного голосования избран Мильтон Родригес. По всем правилам фестиваля, это должен быть высокий корпулентный человек. Вместе с двумя принцессами карнавальный монарх станцевал самбу и тем самым дал старт параду.

Праздничные шествия и гуляния  продолжаться в течение пяти дней. С вечера пятницы и до конца карнавала по Рио пройдут около 500 карнавальных повозок c танцовщицами ведущих школ самбы. К слову, школы самбы традиционно соревнуются за звание лучшей.

Карнавал в Рио, по прогнозам местных экспертов, посетят шесть миллионов человек, что на 700 тысяч больше, чем в прошлом году. И если их прогнозы сбудутся, то это станет новым рекордом для Рио-де-Жанейро. 10 февраля в город прибудут восемь больших круизных лайнеров. За безопасностью зрителей в Рио следят 14,5 тысяч полицейских.

# Карнавал в Бразилии # Туризм # Фотофакт

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