Зеленая брендированная буква «і» в ромбе: как будут работать инфоцентры для туристов

Новости Беларуси. Информация о культурном наследии и национальном достоянии Беларуси станет доступнее. Порядок создания туристических инфоцентров в нашей стране определило Минспорта.

Бесплатная парковка, работа без выходных и перерывов, при необходимости переход на круглосуточный режим – не полный перечень пожеланий и требований к своеобразным справочным бюро для гостей Синеокой.

Создаваться они будут местными органами власти. Собирать, предоставлять и распространять информацию о достопримечательностях своего региона, местах отдыха смогут также физические и юридические лица, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Елена Плис, директор информационно-туристского центра «Минск»:

Любой турист, который посещает нашу столицу, видя эту зеленую брендированную букву «і» в ромбе, может прийти в учреждение и получить информацию о достопримечательностях Минска, афиши мероприятий, графики работы музеев, театров.

Полный перечень туристических объектов и услуг сферы культуры и отдыха нашей страны можно теперь будет найти на белорусском страновом портале.

В течение ближайших месяцев новую информационную площадку будут наполнять материалами. Все они будут переведены на несколько языков. Это еще один шаг на встречу гостям Синеокой.

Сайт Национального агентства по туризму, который был рассчитан на туроператоров и экскурсоводов на внутреннем рынке, также обновлен. Таким образом, найти все необходимые данные о нашей стране без труда теперь можно будет как по приезду, так и за рубежом.