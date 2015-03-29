Руины дворца Тышкевичей в Вялом внесены в туристический проект «150 золотых маршрутов моей Беларуси»

Новости Беларуси. В центре внимания «Центрального региона» на СТВ руины дворца Тышкевичей – старинного графского рода, история которого началась еще во времена Великого княжества Литовского. Они владели воложинскими землями с 1803 года. Их хозяйства занимали больше 40 тысяч гектаров. Что осталось от исторического наследия, узнаем в живописном местечке Вялое.

175 лет назад Бенедикт Тышкевич старший сын графа Михаила Тышкевича, решил построить здесь деревянный так называемый дворец охотников. Местечко приглянулось благодаря шикарной природе, ландшафту и обилию диких животных.

Сыну Бенедикта Тышкевича тоже понравился этот обособленный уголок Налибокской пущи и он приказал достроить к охотничьему домику второй этаж и несколько хозяйственных построек.

Вялое начало расти, и с течением времени здесь было построено несколько кирпичных зданий, которые после того, как сгорел деревянный усадебный дом, стали началом нового Вялого – каменного.

Сегодня вы увидите то, что осталось от одного из величественных дворцов. На нем заметно похозяйничало время. Вековой кирпич разбросан по всей округе, надписи на стенах внесли в историю посетители этого местечка. Но в целом его очертания сохранены, и даже по ним можно оценить величественность исторического объекта.

Пока на руинах дворца нет таблички о его архитектурной ценности, он не внесен в экскурсионные маршруты, многие даже не знают о его существовании. Но у путешественника Владимира Цвирко дворец внесен в личный список Топ-150 белорусских достопримечательностей.

Владимира Цвирко – путешественник, автор туристического проекта «150 золотых маршрутов моей Беларуси».