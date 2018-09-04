Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?

Одна из самых больших турфирм России взяла и перенесла своим клиентам лето на осень. Компания на рынке более четверти века, а её представительства работают в нескольких странах. Около 400 сгоревших путёвок купили и белорусы. Грёзы об идеальном отдыхе сменились желанием вернуть деньги и добиться справедливости.

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

В каждой области созданы общества прав потребителей. Мы оказываем потребителям консультативную помощь, то есть, как грамотно составить претензию, куда следует обратиться именно по защите своих непосредственных прав.

Полтора миллиона рублей белорусская «дочка» провинившегося оператора должна нашим турфирмам. Горький опыт этого сезона обострил вопросы по защите прав потребителей услуг и показал, насколько важно проверять компанию ещё до выхода на отечественный рынок. Юлия Куцер, адвокат:

Граждане покупают туры у туристического агентства, которое работает за комиссионные вознаграждения. Грубо говоря, ваш тур стоит 1000 долларов, вы заплатили 1000 долларов туристическому агентству, оно оставило, в лучшем случае, комиссионное вознаграждение 100 долларов, 900 долларов оно заплатило туроператору.

Пока в Беларуси, по словам специалистов, нет обязательного страхования в сфере туризма. В таком случае деньги за несостоявшийся отдых можно вернуть только через суд. Однако, есть возможность перестраховаться ещё до покупки заветной путёвки.

Владислав Боев, корреспондент СТВ:

Сертификацию турфирм могут сделать обязательной. Документ – гарантия надёжности оператора. Реестр проверенных организаций можно скачать на сайте министерства спорта и туризма. Сегодня в списке больше 900 агентств.

Среди них есть компании, напрямую сотрудничающие с отелями по всему миру. Популярные Египет, Турция, ОАЭ, экзотические Индонезия и Таиланд. Отдых на любой вкус и кошелёк. Например, 12-дневная путёвка в страну пирамид на семью из 4 человек в 4-хзвёздочный отель обойдётся сегодня в 2400 рублей. Планировать отдых можно, конечно, лично, но туроператор предлагает свои аргументы.