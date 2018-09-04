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Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?

04 сентября 2018 08:07
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Одна из самых больших турфирм России взяла и перенесла своим клиентам лето на осень. Компания на рынке более четверти века, а её представительства работают в нескольких странах. Около 400 сгоревших путёвок купили и белорусы. Грёзы об идеальном отдыхе сменились желанием вернуть деньги и добиться справедливости.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-1

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
В каждой области созданы общества прав потребителей. Мы оказываем потребителям консультативную помощь, то есть, как грамотно составить претензию, куда следует обратиться именно по защите своих непосредственных прав.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-4

Полтора миллиона рублей белорусская «дочка» провинившегося оператора должна нашим турфирмам. Горький опыт этого сезона обострил вопросы по защите прав потребителей услуг и показал, насколько важно проверять компанию ещё до выхода на отечественный рынок.

Юлия Куцер, адвокат:
Граждане покупают туры у туристического агентства, которое работает за комиссионные вознаграждения. Грубо говоря, ваш тур стоит 1000 долларов, вы заплатили 1000 долларов туристическому агентству, оно оставило, в лучшем случае, комиссионное вознаграждение 100 долларов, 900 долларов оно заплатило туроператору.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-7

Пока в Беларуси, по словам специалистов, нет обязательного страхования в сфере туризма. В таком случае деньги за несостоявшийся отдых можно вернуть только через суд. Однако, есть возможность перестраховаться ещё до покупки заветной путёвки.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-10

Владислав Боев, корреспондент СТВ:
Сертификацию турфирм могут сделать обязательной. Документ – гарантия надёжности оператора. Реестр проверенных организаций можно скачать на сайте министерства спорта и туризма. Сегодня в списке больше 900 агентств.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-13

Среди них есть компании, напрямую сотрудничающие с отелями по всему миру. Популярные Египет, Турция, ОАЭ, экзотические Индонезия и Таиланд. Отдых на любой вкус и кошелёк. Например, 12-дневная путёвка в страну пирамид на семью из 4 человек в 4-хзвёздочный отель обойдётся сегодня в 2400 рублей. Планировать отдых можно, конечно, лично, но туроператор предлагает свои аргументы.

Выбираем турфирму: где узнать, прошла ли она сертификацию?-16

Елена Юшкевич, начальник отдела продаж туристической компании:
Клиент получает сопровождение по своему туру, начиная с момента бронирования, получая полную информационную поддержку по всем нюансам, комфортный перелёт и комфортабельные трансферы в стране из аэропорта в отель.

Успех отпуска – личное дело каждого. И, если, попав впросак, деньги удалось вернуть, то время летнего сезона-2018 уже позади.

# Туризм # Туризм # Виталий Грицевич # Юлия Куцер # Владислав Боев # Елена Юшкевич # Фотофакт # Отдых

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