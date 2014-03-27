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Впервые пещеру Маджлис аль-Джинн в Омане покорили два скалолаза

27 марта 2014 07:46
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Новости мира. Впервые пещеру Маджлис аль-Джинн в Омане покорили два скалолаза: Штефан Гловач из Германии и Крис Шарма из США. Они взобрались по её своду в стиле свободного лазания. На это власти султаната выделили им две недели.

Для страховки скалолазы использовали только веревки.

На финальной стадии подъёма к пещере пришли местные жители, чтобы посмотреть на исторический момент.

В процессе подъёма скалолазы делали многочисленные остановки, чтобы отдохнуть. Свой путь они начали в самой глубокой точке. Каждый раз, останавливаясь, они делали пометки и устанавливали специальные платформы. Ночевали в палатках на крыше пещеры, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Пещера Маджлис аль-Джинн в Омане - вторая по величине в мире. Высота её купола кое-где превышает 160 метров. Она настолько огромна, что могла бы вместить большую пирамиду в Гизе, и ещё осталось бы место.

# Туризм # Утро. Вокруг света

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