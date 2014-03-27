Новости мира. Впервые пещеру Маджлис аль-Джинн в Омане покорили два скалолаза: Штефан Гловач из Германии и Крис Шарма из США. Они взобрались по её своду в стиле свободного лазания. На это власти султаната выделили им две недели.

Для страховки скалолазы использовали только веревки.

На финальной стадии подъёма к пещере пришли местные жители, чтобы посмотреть на исторический момент.

В процессе подъёма скалолазы делали многочисленные остановки, чтобы отдохнуть. Свой путь они начали в самой глубокой точке. Каждый раз, останавливаясь, они делали пометки и устанавливали специальные платформы. Ночевали в палатках на крыше пещеры, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.