Великая зеленая дорожка во Франции

Tapis Rouge, в переводе с французского, красный ковер. Это словосочетание сразу напоминает нам о величественной дорожке. Этот зеленый путь, длиной в 430 метров, находится в небольшом городке Жожак и несомненно привлекает внимание, ведь проходит прямо… по асфальтированным тротуарам.

Создал местную достопримечательность марсельский художник. Для воплощения проекта в жизнь заранее вырастили 168 травяных дорожек и затем украсили ими город. Главная идея - привлечь внимание жителей к проблеме озеленения городов.