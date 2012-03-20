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Великая зеленая дорожка во Франции

20 марта 2012 11:52
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Tapis Rouge, в переводе с французского, красный ковер. Это словосочетание сразу напоминает нам о величественной дорожке. Этот зеленый путь, длиной в 430 метров, находится в небольшом городке Жожак и несомненно привлекает внимание, ведь проходит прямо… по асфальтированным тротуарам.

Создал местную достопримечательность марсельский художник. Для воплощения проекта в жизнь заранее вырастили 168 травяных дорожек и затем украсили ими город. Главная идея - привлечь внимание жителей к проблеме озеленения городов. 

# Необычное # Туризм # Достопримечательности Франции # Фотофакт

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