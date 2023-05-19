В XIX веке коллегиум мог конкурировать с учебными заведениями Европы. История Полоцкого университета

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой – отдельная планета. 7 факультетов, более 40 специальностей и более 6 тысяч студентов. Альма-матер живет на два города – Полоцк и Новополоцк. Во все времена здесь воспитывали профи. Богатые традиции – формула успеха. К началу XIX века коллегиум мог конкурировать с учебными заведениями Европы. Александр I дарует статус академии с правами университета. Указ огласили в этих стенах в 1812 году с фейерверком. Спустя 8 лет, тот же император провожает иезуитов из Российской империи. Свято место пусто не бывает. Миссию просвещения продолжил орден пиаров. С 1835 по указу Николая I располагается Полоцкий кадетский корпус. Здесь обучалась золотая молодежь, представители императорского дома Романовых. Кадет кадету – брат и друг. У них было особое чувство чести, любви к истории и славе отцов – участников войны 1812 года. Проследить эволюцию: от коллегиума до университета можно не только по костюмам, но и археологическим находкам. Оригинальные печные изразцы, изысканная черепица, фрагменты стен – зеркало истории. Заглядывайте и познавайте... Анастасия Макеева, корреспондент:

У вас во внутреннем дворике настоящая галерея… Как вообще здесь все появилось?

Мария Кагукина, сотрудник туристического центра Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Данный проект здесь появился в 2014 году, как напоминание о богатейшей картинной галерее, которая существовала во времена иезуитов. Все эти картины обработаны специальным защитным составом, поэтому не подвержены воздействию атмосферных осадков, и наши гости любуются ими круглый год. Анастасия Макеева:

Не могу не обратить внимание на вот этот вот колодец.

Мария Кагукина:

На самом деле это старинный колодец, который с конца XVIII века снабжал эти корпуса питьевой водой. Его глубина 26 метров – это уровень реки Западная Двина. У нас ходит легенда о подземных ходах, соединяющих главные здания города. Еще на дне колодца установлена металлическая чаша, чаша желаний, все наши гости могут загадать желания и бросить монетку, почерпнув взамен мудрости из глубины веков. Писатель Ян Барщевский, художник Иван Хруцкий, герой Русско-японской войны и обороны Порт-Артура – Роман Кондратенко, один из основателей ЛЭТИ. Сколько славных пташек вылетело из этих стен, не счесть… С 2003 года началась университетская глава. На полоцкой площадке сегодня два факультета: информационных технологий и гуманитарный. Мария Кагукина:

В конце XVIII века на крыльце одного из центральных входов в учебный корпус ректор, следуя ритуалу, ежегодно приветствовал студентов. В 2018 году состоялось торжественное открытие реконструированного ректорского входа. Теперь эти двери открываются дважды в году. В сентябре для первокурсников, а в июне для выпускников университета. Они проходят через ректорский вход, где становятся участниками торжественной церемонии регистрации студентов. Банк прогресса. Грызть гранит науки, как и быть гостем, одно удовольствие. Традиционно в мае в день университета проходит «Парасон-фэст». Более 200 разноцветных зонтиков добавят огонечков в ваши ленты, ловите сочные кадры. И не пропустите волшебный спектакль под бой курантов.

Мария Кагукина:

Часы – это главное украшение дворика. Открываются они каждый день в ровное время. Из ниш, которые размещаются под циферблатом, появляются пять фигур: выдающиеся личности Полоцкой земли: Евфросиния Полоцкая, Франциск Скорина, первый ректор коллегиума Петр Скарга и два собирательных образа – студента и профессора. Шествие сопровождает фрагменты двух гимнов. Первый звучит Гаудеамус – студенческий гимн на латыни и официальный гимн нашего университета. Анастасия Макеева:

Чтобы успеть на часы, во сколько нужно прийти сюда? Мария Кагукина:

С 8 утра до 14 часов дня в ровное время. На самом деле для наших туристов есть маленькая хитрость. Главное предварительно записаться, поэтому можно будет увидеть часы и в 14:30. Здесь размещаются все наши студенты по факультетам и на счет 3 подбрасывают шапочки вверх, после этого в завершение их студенческой жизни звучат университетские музыкальные часы. Для любителей экстрима нет лучше лабиринта таинственных подвалов. Вековые тайны оживили в виртуальной реальности. На старт, внимание, спускаемся в подземелье.

Артем Грибанов, студент факультета информационных технологий, глава инновационного сектора Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Туда спускались наши ребята, делали фотографии и потом воспроизвели это, используя игровой движок, а также программу для моделирования. Все было воссоздано реалистично, добавлены были некоторые элементы, как привидения, духи, чтобы немножко приукрасить эту историю. Анастасия Макеева:

Я вижу кирпичи. Артем Грибанов:

Да, правильно, кирпичные стены. Хватайте, это джойстик – это правая рука, сейчас мы увидим свечу, ее можно будет взять. Теперь мы можем повернуться налево и увидеть там огромную решетку... Хватаем ее, вперед. Студия туристического центра, как машина времени. На какую эпоху переключить – вам и пульт в руки. Гардеробчик от времен Полоцкого княжества и ВКЛ, Речи Посполитой. Здесь можно почувствовать себя Всеславом Чародеем и Гедымином, Анастасией Слуцкой и Боной Сфорцой. Фотосессии проходят по-королевски. Присоединяйтесь. Сарматский портрет будет согревать дома. Сувенир со знаком класс и 100 % заряд в шляпке. Кроме того, можно самостоятельно сделать магнит с главными жемчужинками Полоцка. Стильный хендмейд – желанный подарок.