Белорусский Хогвартс. Чем Полоцкий университет отличается от других вузов?

Тур на десяточку или ключ к развитию? Добро пожаловать в белорусский Хогвартс! Старейший вуз страны. Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой – отдельная планета. 7 факультетов, более 40 специальностей и более 6 тысяч студентов. Альма-матер живет на два города – Полоцк и Новополоцк. Во все времена здесь воспитывали профи. Богатые традиции – формула успеха.

Мария Кагукина, сотрудник туристического центра Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой:

Перед вами книга, с которой связана интересная и значимая для нашего учебного заведения традиция – торжественная церемония регистрации студентов. Каждый оставит свою подпись в ней дважды. Первый раз будучи первокурсниками, второй – уже покидая стены альма-матер. Это позволяет одновременно сплотить студенческое братство и выделить каждого. Кроме фамилии, имени и отчества пишется, откуда человек прибыл, это продолжение так называемой Скориновской традиции, подчеркивающей преданность своим корням.

Вековые своды заряжают на подвиги. Стать на путь образования было суждено в 1581 году. По указу короля польского и великого князя литовского Стефана Батория иезуиты создают среднее учебное заведение филолого-теологического профиля. Двери были открыты для юношей разных сословий и вероисповеданий. Ковали эрудитов, чтобы могли побеждать в дискуссиях в разных областях науки в любой точке земного шара. Монахи штудировали философию, логику, риторику, физику, химию, латынь, древнегреческий, иностранные языки. Сверкали в расписании фехтование, верховая езда, гимнастика и плавание. Как итог – специалист во всеоружии. Была четкая система оценки. Кстати, олимпиаду придумали именно иезуиты. По обмену в Полоцк приезжают известные ученые, преподаватели, и к концу XVIII века коллегиум становится центром просвещения.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Уважаемый старец, позвольте спросить. В чем смысл счастья? – Счастье кроется в мелочах. Они окружают вас ежедневно. Нужно просто научиться их замечать и наслаждаться.

Мария Кагукина:

Наша механическая голова, Сократ – одна из любимых достопримечательностей коллегиума. А появился он здесь весьма необычным образом. В разное время в этих стенах трудилось очень много талантливых личностей, но, пожалуй, самым известным был уроженец Вены. Звали его Габриель Грубер – это ученый, изобретатель, доктор медицины, архитектор. Благодаря его усилиям в коллегиуме было создано немало инструментов, механизмов. Среди которых особенно выделялась механическая говорящая голова. Сохранилось ее описание. Высоко в стене, почти под потолком была сделана голова старца с длинными седыми волосами, говорила на всех употребительных языках того времени и отвечала на любой поставленный вопрос. Сегодня наш мудрый старец, как и прежде, беседует с гостями.

Не упустите шанс получить подсказку от мудрого старца. Иезуитский коллегиум был городом в городе. Масштаб комплекса впечатлял. В отдельных корпусах жили преподаватели и студенты. Были своя пекарня, коптильня, медоварня, квасоварня, фруктовый сад. Какая учеба на голодный желудок? На островке Западной Двины располагались аптекарский корпус, суконная фабрика, свечной заводик, конюшня, мастерские. И как же без зрелищ – музыкальная бурса и театр были частью жизни. Атмосферные интерьеры – детище конца XVIII – начала XIX века. Изначально коллегиум был деревянным. После пожаров лучшие инженеры и строители Европы возвели здание из кирпича в стиле виленского барокко. Отопление, канализация, вентиляция – умная система, все включено. Стены в некоторых местах достигают до 1,5 метра. Мощь во всех смыслах. Анастасия Макеева:

Запах книг, конечно, просто непередаваемый. Сразу настраивает сесть и поучиться.

Мария Кагукина:

Да, на самом деле выдающимся достижением иезуитов была богатейшая библиотека. Более 40 тысяч книг. Среди них были книги по физике, химии, астрономии, поэзии. Существовал список запрещенных книг. Это были книги православного содержания. А еще очень любопытно, что именно здесь появилось понятие читальный зал, было выделено именно это помещение, где каждый воспитанник имел свободный доступ к книгам. В то время, как в других коллегиумах ее давали под строжайшую ответственность и то только преподавателям. Современный читальный зал во многом повторяет детали своего предшественника. Обтянуты кожей столы, стулья, ниши со стеллажами, также читальный располагает, как печатными, так и электронными ресурсами.

В коридорах можно пройтись по старинной плитке и Екатериненской лестнице. Российская императрица покровительствовала иезуитам. Когда вышел указ Папы Римского Климента XIV о закрытии учебных заведений ордена, ее высочество запретила разглашать закон на своих землях. А в 1780-м лично наведала полоцкий коллегиум и была в восторге. Ее путь пролегал по одной из таких лестниц. В середине XIX века деревянные ступени сменили чугунные, но память осталась.