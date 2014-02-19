В Таиланде устроили конкурс на самое долгое объятие

Новости мира. Понять, насколько сильно вы любите обниматься, можно в Таиланде, здесь устроили конкурс на самое долгое объятие. Соперничали за звание рекордсмена мира более 30 пар. В прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попали британцы. Их объятие длилось 25 часов 22 минуты и 36 секунд.

Правила конкурса гласят, что все участники должны обнимать своего партнера непрерывно, руки опускать нельзя. Иначе – дисквалификация. Самое долгое объятие принесёт победителям 9 тысяч долларов и два кольца с бриллиантами стоимостью в полторы тысячи долларов.

Существуют и другие романтические рекорды. Так, например, в 2011 году супруги из Бангкока целовались 46 часов 24 минуты. А вот итальянская пара соединила губы в поцелуе всего на 3 минуты 24 секунды, зато – под водой. Но в морских глубинах, как оказалось, можно не только целоваться, но и проводить бракосочетания. 14 февраля 2001 года, опустившись под воду на 10 метров, поклялись друг другу в верности 34 пары из 22 стран.

В День всех влюблённых, как оказалось, романтические сюрпризы ждут не только людей. Два дельфина из ялтинского театра «Акватория», наверное, и не ожидали, что станут мужем и женой.

В не совсем обычной свадебной церемония приняли участие – Тарзан и Ева. Они родились здесь около двух лет назад и с тех пор - неразлучны. Видя такие тёплые отношения, работники театра решили, что дельфинам пора их узаконить. И вот прозвучали торжественные слова, молодожёнам вручили обручальные кольца и даже предложили расписаться в свидетельстве о браке. Ну а потом дельфины станцевали свой первый свадебный танец… Организаторы церемонии говорят, что дельфинов ждёт и свадебный банкет. Правда, пройдёт он только летом, когда остальные воспитанники театра вернутся с гастролей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.