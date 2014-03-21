Новости мира. В Гонконге состоится аукцион, на котором планируют пустить с молотка одну из 15 чашек, датированных 13 веком.

Организаторы надеются получить за такой уникальный экземпляр около 40 миллионов долларов США.

Данное изделие имеет диаметр в 8 см и украшено росписью. На посудине изображен сад, в котором «прогуливается» семейство из петуха, курицы и цыплят. Именно из-за этого изображения керамическое изделие назвали «Курица Кубок».

Роспись с куриными мотивами была всегда популярной у китайских императоров на протяжении всей истории.

Поскольку таких изделий осталось всего лишь около 15, то данный аукцион в Гонконге является уникальной возможностью приобрести столь утонченный образец керамического искусства, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.