В Австралии украли копию манго весом в семь тонн и высотой в 10 метров!

Новости мира. Огромная копия манго весом в семь тонн и высотой в 10 метров когда-то стояла в австралийском городе Боуэн. Этот населённый пункт в штате Квинсленд славится выращиванием этого вида фруктов. Но теперь от фигуры остались одни подпорки. Само манго загадочным образом исчезло. Его украли.

Как предполагают местные СМИ, манго исчезло где-то между полуночью и двумя часами ночи. Пока его поиски не увенчались успехом. Загадкой остаётся и то, кому могла понадобиться эта статуя, ведь никакой материальной ценности она не представляет, да и просто установить её у себя во дворе вряд ли получится, поскольку её сразу заметят. Статуя была установлена в Боуэне в 2002 году. Она обошлась в 90 тысяч австралийских долларов.

Более 100 тысяч людей заполонили площадь Святого Марка в Венеции, чтобы посмотреть на знаменитый Полет ангела с колокольни - одно из главных событий городского карнавала, который начали проводить еще в 13 веке.

Полет ангела – давняя традиция праздничных торжеств. Было время, когда на площадь спускался один из гостей карнавала, чье имя держалось в секрете. Теперь для выполнения этой миссии выбирают девушку. 12 ударов в колокол – и толпа с замиранием сердца смотрит наверх: к земле приближается «ангел». Приземлившись, девушка приветствует гостей праздника.

В кулинарном мире Франции – важное событие. В престижный гид «Мишлен» включили 610 французских ресторанов. Из них 64 попали в этот список впервые. Ежегодный рейтинг составляют анонимные инспекторы, которые ездят по всей стране и посещают рестораны под видом обычных клиентов, расплачиваясь за еду и напитки. Этот путеводитель по кулинарному миру – самый известный и влиятельный среди ресторанных рейтингов в настоящее время. Наиболее высокая оценка – три звезды. Заработать можно не более одной в год, да и получить её удаётся далеко не каждому. Высшей награды – трех звезд «Мишлен» – были удостоены всего 27 ресторанов, владельцы которых счастливы получить признание критиков за кулинарное мастерство. Для ресторанов престижно не только получить звезду гастрономического гида, но даже просто появиться в его справочнике.

В нынешнем выпуске путеводитель отметил 115 заведений, предлагающих комплексный обед в дневное время за 30 евро и дешевле. А это значит, что отведать изысканные блюда французской кухни может практически каждый, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.