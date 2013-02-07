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У Полоцка появится свой туристический бренд

07 февраля 2013 05:47
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Новости Беларуси. У Полоцка появится свой туристический бренд. Сейчас проходит конкурс по его созданию. К участию приглашаются как профессиональные дизайнеры, так и любители. Это могут быть компании, а также частные лица. Главное требование, чтобы бренд отражал исторические, культурные или природные достопримечательности древнего города. Наряду с графическим знаком предлагается разработать и лозунг Полоцка.

Планируется, что выбранный бренд широкой публике представят в конце мая, когда по традиции отмечается день города.

В прошлом году Полоцк посетили около 300 тыс. туристов, а экспорт туруслуг превысил 400 тысяч долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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