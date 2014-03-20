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Трейлер длиной с футбольное поле проехал через город Селеста в Восточной Франции

20 марта 2014 07:47
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Новости мира. Гигантский трейлер, длиной с футбольное поле, проехал через город Селеста в Восточной Франции. Необычный состав везёт колоссальную турбину весом 390 тонн. Её построила американская корпорация.

Своё 145-километровое путешествие турбина начала из Бельфора и сейчас направляется в Страсбург. Там её погрузят на баржу, которая доставит груз в порт Антверпена. Оттуда детище американского производителя отправится в Соединенные Штаты.

Автопоезд состоит из грузовика с длинным прицепом, который сзади подталкивают еще две машины и два трактора.

Двигается состав со скоростью 20 километров в час. На подготовку такого путешествия ушло три года.

Гигантский автопоезд после своего путешествия по Европе должен пересечь Атлантику и прибыть в Гринвилл в Южной Каролине, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Чтобы была возможность проехать, специалисты по логистике должны были избавиться от уличных знаков, убрать деревья, модифицировать дороги. В общей сложности это обошлось корпорации в 800 тысяч евро.

# Туризм # Утро. Вокруг света

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